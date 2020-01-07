Haberler » Güncel » Amik Ovası sular altında - Haber

Amik Ovası sular altında

Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

07.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:09 Amik Ovası sular altında
'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Sular altındaki tarım arazileri havadan drone ile görüntülendi.

Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Amik Ovası'nda ve Aşağıoba Mahallesi'nde birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar ve Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.

Hayvancılıkla uğraşan Ercan Gezer, "Devletimizden yardım istiyorum. Ova sular altında kaldı. Hayvanlarımız yemsiz kaldı. Meraya da gidemiyoruz, meramız sular altında. Devletimiz bir an önce bize yardım etmeli" diye konuştu. - HATAY

Amik Ovası, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52   Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Haber
15:52   İzmir'de karaciğer naklinden sonra ölen kadın organ bulunmasına çok sevinmiş - Haber
15:52   İlik nakli bekleyen Emir Kaan için okulunda "seferberlik" - Haber
15:52   Erciyes Anadolu Holding'den mobilya fiyatlarında indirim - Haber
15:50   RÜZGARDA MOTOSİKLETLİYE ARAÇLARIYLA SET OLAN POLİSLERE VALİ YERLİKAYA'DAN TEBRİK - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:00:30