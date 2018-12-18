18 Aralık 2018, 15:47
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Amine Gülşe, 70 Kadınla Uyuşturucu Partisine Katılan Nişanlısı Mesut Özil'le Fotoğraf Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde 70 kadının olduğu bir partide uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri ortaya çıkan Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, ayrılık iddialarını paylaştıkları aşk dolu fotoğrafla yalanladı.

Oyuncu Amine Gülşe'nin evlilik hazırlığı yaptığı futbolcu Arsenal 10 numarası Mesut Özil'in 70 kadının yer aldığı partide uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından sessizliğini koruyan Gülşe ile Mesut'un ayrıldığı iddia edildi. Çift, haklarındaki iddiaları paylaştığı fotoğrafla yalanladı.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAYAN FOTOĞRAF

Türk kökenli oyuncu Amine Gülşe'nin 70 kadınla uyuşturucu partisindeki görüntüleri ortaya çıkan Mesut Özil'le sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi. Konu hakkında kısa süre sessiz kalan ikiliden Gülşe, nişanlısıyla paylaştığı fotoğrafla iddiaları yalanladı.

"AİLEMİZE YENİ BİR ÜYE KATILDI"

Gülşe, nişanlısı ve köpekleriyle poz verdiği fotoğrafı "Ailemize yeni bir üye katıldı" notuyla paylaştı.

UYUŞTURUCU PARTİSİNDEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu futbolcular, bir partide 'Hippy Crack' adlı maddeyi kullanırken görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucunun etkisi altında olduğu görüldü.

Amine Gülşe,Mesut Özil

YORUMLAR (8)
AMİNA GÜLSE: Para datlı tabiii. . . .
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SEDAAA: ODA ŞEYMA SUBAŞI GİBİ NİKAHTAN SONRA BOŞA DÜNYANIN NAFAKASINI ALL HAYATIN BOYUNCA KEYFİNE BAKKKK NE GÜZEL İŞŞŞŞ
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SEREN CAN: Eee işin ucunda para var para girince araya türk işte onur kalmaz para konusu olunca biz türklerde
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VOLKAN: İstersen 170 kadınla beraber ol çokta fifi banane bu habere zaten inanmadım bu haber resmen yıpratma operasyonu ama ginede seni sevmem mesut çünkü çizgin belli değil eskiden kendimi Alman gibi hissediyorum dediğin günleri unutmadım nasıl hissedersen hisset umurumda değil ama rüzgarın yönüne göre hissetme Delikanlı ol
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