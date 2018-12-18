Amine Gülşe, 70 Kadınla Uyuşturucu Partisine Katılan Nişanlısı Mesut Özil'le Fotoğraf Paylaştı

Oyuncu Amine Gülşe'nin evlilik hazırlığı yaptığı futbolcu Arsenal 10 numarası Mesut Özil'in 70 kadının yer aldığı partide uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından sessizliğini koruyan Gülşe ile Mesut'un ayrıldığı iddia edildi. Çift, haklarındaki iddiaları paylaştığı fotoğrafla yalanladı.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAYAN FOTOĞRAF

Türk kökenli oyuncu Amine Gülşe'nin 70 kadınla uyuşturucu partisindeki görüntüleri ortaya çıkan Mesut Özil'le sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi. Konu hakkında kısa süre sessiz kalan ikiliden Gülşe, nişanlısıyla paylaştığı fotoğrafla iddiaları yalanladı.

"AİLEMİZE YENİ BİR ÜYE KATILDI"

Gülşe, nişanlısı ve köpekleriyle poz verdiği fotoğrafı "Ailemize yeni bir üye katıldı" notuyla paylaştı.

UYUŞTURUCU PARTİSİNDEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu futbolcular, bir partide 'Hippy Crack' adlı maddeyi kullanırken görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucunun etkisi altında olduğu görüldü.