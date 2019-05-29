Amine Gülşe ve nişanlısı Mesut Özil sıkı sıkı sarılarak aşk tazeledi

Dünyaca ünlü Türk asıllı oyuncu Arsenalli futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe, Arsenal'ın maçı için Azerbaycan'a uçtu.

AŞK TAZELEDİLER

İngiltere Premier League'ın en gözde oyuncularından Mesut Özil ve 2014 Türkiye eski güzeli nişanlısı Amine Gülşe düğün öncesi Azerbaycan'da aşk tazeledi.

SIKI SIKI SARILDI

Amine Gülşe nişanlısı Mesut Özil'e olan aşkını sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha dile getirdi. Gülşe nişanlısı Mesut Özil'e maç öncesi sıkı sıkı sarıldığı pozunu Instagram hesabından paylaştı.

DÜĞÜN 7 HAZİRAN'DA

Amine Gülşe ve Mesut Özil 7 Haziran'da Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleşecek düğün töreniyle dünya evine girecek.