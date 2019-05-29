29.05.2019 08:47
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Amine Gülşe ve nişanlısı Mesut Özil sıkı sıkı sarılarak aşk tazeledi

7 Haziran'da İstanbul'da hayatlarını birleştirecek olan Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, maç için gittikleri Azerbaycan'da aşk tazelediler.

Dünyaca ünlü Türk asıllı oyuncu Arsenalli futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe, Arsenal'ın maçı için Azerbaycan'a uçtu.

AŞK TAZELEDİLER

İngiltere Premier League'ın en gözde oyuncularından Mesut Özil ve 2014 Türkiye eski güzeli nişanlısı Amine Gülşe düğün öncesi Azerbaycan'da aşk tazeledi.

SIKI SIKI SARILDI

Amine Gülşe nişanlısı Mesut Özil'e olan aşkını sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha dile getirdi. Gülşe nişanlısı Mesut Özil'e maç öncesi sıkı sıkı sarıldığı pozunu Instagram hesabından paylaştı.

DÜĞÜN 7 HAZİRAN'DA

Amine Gülşe ve Mesut Özil 7 Haziran'da Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleşecek düğün töreniyle dünya evine girecek.

Amine Gülşe ve nişanlısı Mesut Özil sıkı sıkı sarılarak aşk tazeledi Azerbaycan, Amine Gülşe, Mesut Özil, Magazin, Spor


YORUMLAR (18)
SPİON: allahin dingili. Haberler gönderiene top oynamana bak. Rezil herif
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NOKTA: kulakların çınlasın napolyon para para paraaa
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NANE: Adam çok çirkin ama paralı , kız akıllıymış üçgün sonra Boşar mallara konar değilse niye evlensin bu suratsızla?
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YERLİ: Mesut uzaylı gibi
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DÖNDÜ TEYZE: nikah olmadan özellikle toplum içinde sarılmaları dini açıdan aslaa kabul edilemez.zina hükmü uygulanır.yani yüz kırbaç birine yüz kırbaç digerine vurmak gerekir,bu dünyada vurulmazsa,ahirette daha şiddetli cezaya çarptırılırlar,benden söylemesi.
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