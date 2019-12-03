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Aminu Umar: Hedefimiz 3 puan

Çaykur Rizespor'un deneyimli orta saha oyuncu Aminu Umar, "Kayserispor karşısında hedefimiz 3 puan" dedi.

03.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:41Aminu Umar: Hedefimiz 3 puan

Rizespor'un deneyimli orta saha oyuncu Aminu Umar, " karşısında hedefimiz 3 puan" dedi.

Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu hafta karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında da 3 puan hedeflediklerini söyledi. Umar, "Onların zor durumda olduğunu biz de duyduk. Oyuncu olarak bu tür takımların durumuna üzülüyorum. Çünkü her takımın başına gelebilecek bir şey. Ama açıkçası beni kişisel olarak çok fazla ilgilendirmiyor. Tabii ki üzülüyorsunuz. Ama biz oraya kazanmak için gideceğiz. Öncelikli olarak kendi işimizi yapmaya gideceğiz. Bizim için önemli olan orada 3 puanı almaktır. Biz Çaykur Rizespor için mücadele ediyorsak sonuçta bir şeyler kazanmak için burada varız. O yüzden biz rakibin durumundan ziyade oraya tamamen kendi işimizi yapmaya gidiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenman detayları

- Aminu Umar'ın açıklamaları



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Kaynak: DHA

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