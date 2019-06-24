24.06.2019 10:58
Haberler » Güncel » Haber

Amiral Turgut Reis, Bodrum'da anıldı

Amiral Turgut Reis, Bodrum

ÜNLÜ Türk denizcisi Amiral Turgut Reis, ölümünün 454'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi'nde anıldı.

ÜNLÜ Türk denizcisi Amiral Turgut Reis , ölümünün 454'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Bodrum 'a bağlı Turgutreis Mahallesi 'nde anıldı.
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı Donanması'nda önemli görevlere getirilen Amiral Turgut Reis (1485-1565), ölümünün 454'üncü yılında doğum yeri Bodrum Turgutreis'te törenle anıldı. Bodrum Belediyesi'nce Atatürk Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı'na ve Şevket Sabancı Parkı'ndaki Turgut Reis Heykeli'ne çelenk sunuldu. Anma törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras , Bodrumlu gaziler, bölge muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu'nca Turgutreis Marşı ile başlayan mini bir konser verildi. Kaptan-ı Derya Amiral Turgut Reis'i anma programları kapsamında akşam ise Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu Ulusal Marşlar ve popüler şarkıların seslendirildiği bir konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser sonrasında ise Turgutreis ve Karabağ Mahalleleri'ndeki camilerde Kur'an-ı Kerim okunup, ardından lokma dağıtıldı.


- Muğla
Kaynak: DHA
Turgutreis Mahallesi , Turgutreis , Turgut Reis , Bodrum , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:22 İtfaiye 2019'un ilk altı ayında bin 393 yangına müdahale etti
11:22 Çocuklar, kumsalın anne babalar denizin tadını çıkarıyor
11:22 Honefter Yaylası'ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyor
11:22 En iyi film ödülü, Bilge Şehir Kocaeli'nin oldu
11:22 Fotoğraf çektirip ücretini mama ile ödüyorlar
11:22 Sigorta yaptırırken oto hırsızlığı ihtimalini unutmayın!
11:21 Ebabil kuşu Erzurumlu vatandaşın evine sığındı