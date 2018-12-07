07 Aralık 2018, 18:26
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Çukurova Belediyesini Kana Bulayan Saldırganın Yolsuzlukla Suçlandığı Ortaya Çıktı

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Akmaz'ı silahla öldüren şüpheli Ahmet Altuğ'un zabıta amiri olarak görev yaptığı, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Adana'da Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Akmaz'ı silahla öldüren şüpheli Ahmet Altuğ'un zabıta amiri olarak görev yaptığı, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Altuğ'un olaydan bir hafta önce sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarıyla saldırının mesajını verdiği ortaya çıktı.

YOLSUZLUK İDDİASI

Alınan bilgiye göre, şüpheli Ahmet Altuğ'un daha önce aynı belediyede zabıta amiri olarak görev yaptığı, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görev yeri değiştirilerek Yapı İşleri Müdürlüğünde görevlendirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SALDIRGANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Çukurova Belediyesi'nde Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan'ı öldürüp, Zabıta Amiri Kenan Özdemir'i de ağır yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ'un olaydan bir hafta önce sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarıyla saldırının mesajını verdiği ortaya çıktı. Altuğ'un sosyal medya hesabından 'Ben mevki ve makam için doğmadım ama namussuz olanlara da biat etmedim', 'Herşeyin vakti saati varmış. Şimdi tam zamanı herkes yaptığının bedelini ödeyecek, kalanlar da vicdanı ile baş başa kalacaklar', 'Aralık ayının on beşinden sonra kim istifa edecek kim canının derdine düşecek hep beraber göreceğiz' şeklinde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Zabıta,Adana
07 Aralık 2018 Cuma 18:26



YORUMLAR (5)
MAALESEF OLMUS: Keske ölüm olmasaydi ama, BIR COK ZALIM AMIREDE IBRET I ALEM OLSUN !! Adamin canina tak etmeseler, iki insani birden öldürmezdi. Makamlar bazen Insanlarin gözünü körlestiriyor. . . HEPSINE YAZIK OLDU ! IKISI KABIRE, KENDISIDE ÖMÜR BOYU ZINDANA !!! BU OLAYDA HIC KIMSE HAKLI DEGIL !!! YAZIK !!!
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KİR EMİTHANE: Adam demiş kivre ben gelecem diye normal doğum olmuş
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AYK: Demekki yolsuzluk yapmamış. En azından ondan beraat eder
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NECO: idam idam bunun baska caresi yok
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DALTON: Aralık ayının 15 ine kadar süre vermiş onlar inanmamış erkene almis
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