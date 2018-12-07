Çukurova Belediyesini Kana Bulayan Saldırganın Yolsuzlukla Suçlandığı Ortaya Çıktı

Adana'da Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Akmaz'ı silahla öldüren şüpheli Ahmet Altuğ'un zabıta amiri olarak görev yaptığı, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Altuğ'un olaydan bir hafta önce sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarıyla saldırının mesajını verdiği ortaya çıktı.

YOLSUZLUK İDDİASI

Alınan bilgiye göre, şüpheli Ahmet Altuğ'un daha önce aynı belediyede zabıta amiri olarak görev yaptığı, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görev yeri değiştirilerek Yapı İşleri Müdürlüğünde görevlendirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SALDIRGANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Çukurova Belediyesi'nde Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan'ı öldürüp, Zabıta Amiri Kenan Özdemir'i de ağır yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ'un olaydan bir hafta önce sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarıyla saldırının mesajını verdiği ortaya çıktı. Altuğ'un sosyal medya hesabından 'Ben mevki ve makam için doğmadım ama namussuz olanlara da biat etmedim', 'Herşeyin vakti saati varmış. Şimdi tam zamanı herkes yaptığının bedelini ödeyecek, kalanlar da vicdanı ile baş başa kalacaklar', 'Aralık ayının on beşinden sonra kim istifa edecek kim canının derdine düşecek hep beraber göreceğiz' şeklinde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.