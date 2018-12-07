07 Aralık 2018, 18:36
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Amirini Öldüren Zabıtanın Görev Yeri Değiştirilmiş

Amirini Öldüren Zabıtanın Görev Yeri Değiştirilmiş

Adana'da Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Akmaz'ı silahla öldüren şüpheli Ahmet Altuğ'un zabıta amiri olarak görev yaptığı, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Adana'da Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Akmaz'ı silahla öldüren şüpheli Ahmet Altuğ'un zabıta amiri olarak görev yaptığı, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, şüpheli Ahmet Altuğ'un daha önce aynı belediyede zabıta amiri olarak görev yaptığı, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görev yeri değiştirilerek Yapı İşleri Müdürlüğünde görevlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA) Adana,Zabıta
07 Aralık 2018 Cuma 18:36