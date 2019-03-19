Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu!

Amerika'nın Mississippi eyaletinde polis memuru kadın, amiriyle ilişkiye girmek için devriye arabasında bıraktığı kızını unutunca, küçük kız çocuğu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

İLİŞKİDEN SONRA UYUYA KALDI

Amerika'nın Mississippi eyaletinde 29 yaşındaki polis memuru Cassie Barker, üç yaşındaki kızını devriye arabasında bırakıp amiriyle ilişkiye girmek için bir otele gitti. İlişkiden sonra uyuya kalan polis memuru kadın kız çocuğunu arabada unuttu. 4 saatboyunca arabada bekleyen kız çocuğu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Olaydan sonra Barker'ın ilişkiye girdiği amiri görevden ihraç edildi. Olayın yaşandığı 2016 yılının Eylül ayından itibaren tutuksuz yargılanan Baker,çıkarıldığı mahkemede gözyaşları içinde kızının ölümüne sebep olduğunu kabul edincemahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi. Savcı, Barker'ın 25 yıl hapsini istedi.Savcı, diğer polis memuruna kız çocuğundan haberinin olmadığı gerekçesiyle ceza vermedi. Yapılan soruşturma kapsamında Barker'ın daha öncede kızını ekip arabasında bırakıp amiriyle ilişkiye girdiği ortaya çıktı.