19 Mart 2019, 19:38
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Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu!

Amerika'nın Mississippi eyaletinde polis memuru kadın, 4 yaşındaki kızını, amiriyle ilişkiye girmek için devriye arabasında bıraktı. Annesini 4 saat boyunca bekleyen kız çocuğu, nefessiz kalarak hayatını kaybedince polis kadın tutuklandı.

Amerika'nın Mississippi eyaletinde polis memuru kadın, amiriyle ilişkiye girmek için devriye arabasında bıraktığı kızını unutunca, küçük kız çocuğu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

İLİŞKİDEN SONRA UYUYA KALDI

Amerika'nın Mississippi eyaletinde 29 yaşındaki polis memuru Cassie Barker, üç yaşındaki kızını devriye arabasında bırakıp amiriyle ilişkiye girmek için bir otele gitti. İlişkiden sonra uyuya kalan polis memuru kadın kız çocuğunu arabada unuttu. 4 saatboyunca arabada bekleyen kız çocuğu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Olaydan sonra Barker'ın ilişkiye girdiği amiri görevden ihraç edildi. Olayın yaşandığı 2016 yılının Eylül ayından itibaren tutuksuz yargılanan Baker,çıkarıldığı mahkemede gözyaşları içinde kızının ölümüne sebep olduğunu kabul edincemahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi. Savcı, Barker'ın 25 yıl hapsini istedi.Savcı, diğer polis memuruna kız çocuğundan haberinin olmadığı gerekçesiyle ceza vermedi. Yapılan soruşturma kapsamında Barker'ın daha öncede kızını ekip arabasında bırakıp amiriyle ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Dünya, Güncel



YORUMLAR (20)
İLİŞKİ GURUSU: Bununla,bu tiple ilişkiye giren amir zaten ne amir nede insandır...
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FERRUH AMCANIZ: kendizini bu avrupai yobazlarla bir tutmayın.siz anadolu kadınısıniz siz nine hatunların torunusunuz ....onlar dindarlara yobaz der.bende baldıçıplak ve avrupailere yobaz diyorum
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SÜMBÜLLÜ VE DÜRBÜNLÜ: Kadınlar çok lanetçidir / ulu orta insanlara, çocuklara, eşyaya, hayvanlara lanet okurlar. Diğeri ise, iyilik yapan insanlara, özellikle de kocalarına karşı çok nankördürler. Hayat boyu birilerinin iyiliğini görseler, bir an hoşlarına gitmeyen bir husustan ötürü, bütün o eski iyilikleri unutur görmezlikten gelirler.
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SÜMBÜLLÜ: ''Ey kadınlar cemaati! (Allah yolunda) sadakada bulunun, istiğfarı çok yapın. Zira ben siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğini gördüm. '' buyurdular. Dinleyenlerden cesaretli bir kadın: ''Niye cehennemliklerin çoğunu kadınlar teşkil ediyor, neyimiz var?'' diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm: ''Ağzınızdan kötü söz çıkıyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. ''
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SÜMBÜLLÜ: “Ey kadınlar topluluğu, sadaka veriniz. Ben cehennem halkının çoğunun sizden oluştuğunu gördüm”“Bana cehennem gösterildi. Halkının çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. ” (Buhari, İman 21. )“Sadaka veriniz, zira çoğunuz cehennem kütüğüdür. ” (Müslim, Salatu’l-îdeyn 4)
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