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Amme alacakları gecikme zammı aylık yüzde 1.6 olacak

Amme alacakları tahsil usulü hakkında kanunda yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere, yüzde 1.6 olarak belirlendi.

30.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:08 Amme alacakları gecikme zammı aylık yüzde 1.6 olacak

Amme alacakları tahsil usulü hakkında kanunda yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere, yüzde 1.6 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1.6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir" denildi.Amme alacakları kanununun 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak bu kanununun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da belirlenen yeni oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecek.



Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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