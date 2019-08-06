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Amonyak gazından zehirlenen işçilere ziyaret

İzmir'de bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen ve hastaneye kaldırılarak gözetim altında tutulan 25 işçiyi ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yetkililerden bilgi aldı.

06.08.2019 17:48 Amonyak gazından zehirlenen işçilere ziyaret
İzmir'de bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen ve hastaneye kaldırılarak gözetim altında tutulan 25 işçiyi ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yetkililerden bilgi aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerin, sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi'nde bir tavuk fabrikasının parça paket bölümünde gece vardiyasında çalışan 25 işçi, dün akşam bulantı, kusma ve nefes darlığı yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin, soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından zehirlendiği belirlendi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkıpınar da işçilerin tedavi gördüğü Kemalpaşa Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hastane Başhekimi Orhan Fesçekoğlu'nun eşlik ettiği ziyarette yetkililerden bilgi alan Kırkpınar, işçilerin her biriyle tek tek ilgilendi.

Başhekim Fesçekoğlu, hastaların gözetim altında tutulduğunu, hayati tehlikeleri olmamakla birlikte sağlık durumlarının iyiye gittiğini ifade etti. - İZMİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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