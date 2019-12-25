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Amonyak tankından sızan gazdan 3 işçi zehirlendi- Yeniden

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir kimya fabrikasındaki amonyak tankından sızan gazdan zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

25.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:23 Amonyak tankından sızan gazdan 3 işçi zehirlendi- Yeniden

KOCAELİ'nin ilçesinde, bir kimya fabrikasındaki amonyak tankından sızan gazdan zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrika işçilerinin akşam vardiyasından çıkış hazırlığı yaptıkları sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle amonyak tankında sızıntı meydana geldi. İşçilerin durumu fark etmesi üzerine tankta ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tankta meydana gelen sızıntı giderilirken gazdan etkilenen 3 işçi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Dilovası, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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