Haberler » 3. Sayfa » Ampulden uyuşturucu hap çıktı - Haberler

Ampulden uyuşturucu hap çıktı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

06.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:33Ampulden uyuşturucu hap çıktı
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir ampulün içinde uyuşturucu hap çıkması polise bile şaşırttı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda 86 adet yeşil reçeteye tabi hap, 74,21 gram eroin maddesi, 11,67 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu hapların ampulün içine gizlenmesi polisi bile şaşırttı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
10:37  Prosedür nasıl yazılır? TDK'ya göre prosedür mü, prosödür mü? Prosedür ne demek?
6.02.2020 11:26:53