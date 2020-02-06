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Ampulden yeşil reçeteyle alınabilen hap çıktı

OSMANİYE'de polisin bir evde yaptığı aramada, ampul içerisine gizlenmiş, yeşil reçeteyle alınabilen hap ele geçirildi.

06.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:45Ampulden yeşil reçeteyle alınabilen hap çıktı

OSMANİYE'de polisin bir evde yaptığı aramada, ampul içerisine gizlenmiş, yeşil reçeteyle alınabilen hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik, önceden belirlenen 4 ayrı adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 21'i ampul içinde yeşil reçeteye tabi toplam 86 adet suboxone ve neurottin hap maddesi, 74,21 gram eroin, 11,67 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve buna ait 8 adet mermi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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