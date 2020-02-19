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Ampulün içerisinde uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan narkotik ekipleri, ampul içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile bin 568 adet sentetik ecza tablet ele geçirdi.

19.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:21Ampulün içerisinde uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı
'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan narkotik ekipleri, ampul içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile bin 568 adet sentetik ecza tablet ele geçirdi. Uyuşturucu satıcısı 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını devam ettiren Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı 3 şüpheliyi tespit etti. Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, A.E., Ö.B. ve İ.Ç'yi yakalayarak gözaltına alarak emniyete götürdü.

Ampul kutusuna gizlenmiş uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında arama ekipler, ampul kutusuna gizlenmiş 50 gram metamfetamin maddesi ile bin 568 adet sentetik ecza tablet, satışa hazır halde paketlenmiş kannabinoid ve bir miktar para ele geçirdi. Emniyette ifadeleri alınan A.E., Ö.B. ve İ.Ç., işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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