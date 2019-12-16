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Ampute Futbol 1. Lig 7. hafta

Ampute Futbol 1.Lig'in 7. hafta müsabakasında Kayseri'nin iki temsilcisi karşı karşıya geldi.

16.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:53Ampute Futbol 1. Lig 7. hafta
Ampute 1.Lig'in 7. hafta müsabakasında 'nin iki temsilcisi karşı karşıya geldi.

Kayseri'nin iki temsilcisini buluşturan maçta oldukça yüksek bir mücadele sergilendi. Maçın bitimine 10 dakika kala Belediyesi BESK oyuncusu Mehmet Erdoğan kırmızı kart gördü. Maç 0-0 berabere bitti.

Maçın ardından Melikgazi BESK Kulüp Başkanı Faruk Şahin, önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.Şahin, "Bizim için önemli bir maçtı. Süper Lig'e çıkma adına bu maçtan puan almamız gerekiyordu. Nitekim öylede oldu. Maçın başından sonuna kadar disiplini elinden bırakmayarak üstün mücadele gösteren sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Üzüldüğüm ise rakip takım oyuncularının çirkin söylemleri oldu. Her hafta olduğu gibi bu haftada elde ettiğimiz puanı ve mücadelemizi destekleyen bizi izlemeye gelen herkese hediye ediyoruz. Artık bir üst lig için önümüze bakacağız" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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