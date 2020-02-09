Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı 3-1 yendi

Ampute Futbol
Milli Takımı, 2020 Avrupa
Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Gana
ile oynadığı özel maçı 3-1 kazandı.
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, Gana ile karşılaştı.
Milli takım, rakibini Şeyhmus Erdinç, Fuat Taştan ve Kemal Güleş'in golleriyle 3-1 yendi. Gana'nın tek golünü ise Yusif Yahaya kaydetti.
Ampute Futbol Milli Takımı, Antalya'da ortak kamp yaptığı Gana ile yarın ikinci kez hazırlık maçında karşılaşacak.