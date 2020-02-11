Haberler » Spor » Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı yendi - Spor

Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Gana ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı.

11.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:26Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı yendi
Ampute Milli Takımı, 2020 Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, Gana ile karşılaştı.
Milli takım, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz'ün golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Gana'nın tek golünü ise Mubarek Muhammed attı.
Kamp kapsamında Gana ile yaptığı 3 hazırlık maçını da kazanan milli takıma hazırlık maçı anısına kupa ve madalyalarını Afrika ve Gana Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Godwill Agyeman, Gana'ya ise Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak takdim etti.

Avrupa, Futbol, Gana, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 23:08:54