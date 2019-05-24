24.05.2019 17:33
»»

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi

Türk temsilcisi Ortotek Gaziler'in de mücadele edeceği Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yarın başlayacak.

Türk temsilcisi Ortotek Gaziler'in de mücadele edeceği Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yarın başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek şampiyonanın yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacağı belirtildi.
Ortotek Gaziler, B Grubu'nda İngiltere'den Everton ve Polonya'dan Legia Varşova takımları ile karşılaşacak.
A Grubu'nda ise Gürcistan'dan Tiflis, Rusya'dan Dinamo Altai ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Cork City takımları yer alacak.
Turnuva, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Ortotek Gaziler'in şampiyonadaki maç programı şöyle:
Yarın:
14: 00 Legia Varşova-Ortotek Gaziler
17: 15 Everton-Ortotek Gaziler Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR