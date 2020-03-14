Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.
14.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:16
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonundan (EAFF) yapılan açıklamada, yapılan toplantının ardından alınan kararla, 22-24 Mayıs 2020 tarihlerinde Polonya 'da düzenlenmesi planlanan organizasyonun, askıya alındığı duyuruldu.
Açıklamada, salgın halinin sona ermesi halinde şampiyonanın düzenlenmesi için sene içinde ayarlama yapılabileceği de ifade edildi.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonundan (EAFF) yapılan açıklamada, yapılan toplantının ardından alınan kararla, 22-24 Mayıs 2020 tarihlerinde Polonya 'da düzenlenmesi planlanan organizasyonun, askıya alındığı duyuruldu.
Açıklamada, salgın halinin sona ermesi halinde şampiyonanın düzenlenmesi için sene içinde ayarlama yapılabileceği de ifade edildi.
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Kaynak: AA
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