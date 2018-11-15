Ampute Futbol Türkiye Kupası
, Ankara
'da başladı. Altındağ
Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen turnuvanın açılış karşılaşmasında Osmanlı Engelliler, Bursagücü Ampute'yi 3-1 yendi. Günün diğer mücadelesinde ise TSK
Rehabilitasyon Merkezi Engelliler, Malatya
Büyükşehir Belediyesi'ni 5-0 mağlup etti.
Geçen sezon Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Osmanlı Engelliler, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler, Şahinbey
Belediye Gençlik ve Spor, Pendik
Engelliler ile 1. Lig'den Bursagücü Ampute (1. Grup) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi (2. Grup) kulüplerinin katıldığı kupanın finali, 18 Kasım Pazar günü oynanacak.
Ankara,Türkiye Kupası,Futbol
15 Kasım 2018 Perşembe 22:17