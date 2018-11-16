Ampute Futbol Türkiye Kupası
'na, Ankara
'da oynanan iki karşılaşmayla devam edildi. Altındağ
Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde, Şahinbey
Belediye Gençlik ve Spor, TSK
Rehabilitasyon Merkezi'ni 4-1 mağlup etti. Günün diğer mücadelesinde ise Pendik
Engelliler, Osmanlı Engelliler'i 2-1 yendi.
Turnuvada, yarın Bursagücü Ampute-Pendik Engelliler ve Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor- Malatya
Büyükşehir Belediyesi maçları oynanacak.
Geçen sezon Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Osmanlı Engelliler, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor, Pendik Engelliler ile 1. Lig'den Bursagücü Ampute (1. Grup) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi (2. Grup) kulüplerinin katıldığı kupanın finali, 18 Kasım Pazar günü oynanacak.
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