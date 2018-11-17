Ankara
'da düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası
'nın finalinde Pendik
Engelliler ile Şahinbey Belediyesi
Gençlik ve Spor karşılaşacak. Altındağ
Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde iki karşılaşma oynandı. İlk maçta Pendik Engelliler, Bursagücü Ampute'yi 6-2 mağlup etti. Diğer karşılaşmada ise Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, Malatya
Büyükşehir Belediyesi'ni 8-0 yendi.
Organizasyonda finale kalan Pendik Engelliler ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, yarın 19.00'da karşılaşacak. Osmanlı Engelliler ile TSK
Rehabilitasyon Merkezi Engelliler arasındaki üçüncülük mücadelesi 12.15'te, Bursagücü Ampute ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasındaki beşincilik maçı ise 11.00'de başlayacak.
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17 Kasım 2018 Cumartesi 20:08