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Ampute Futbol Türkiye Kupası

Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

14.10.2019 15:52Ampute Futbol Türkiye Kupası
Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gaziosmanpaşa Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyona, ampute futbolda geçen yıl Süper Lig'i ilk 4 sırada tamamlayan takımlar ile 1. Ligi ilk iki sırada bitiren ekipler katılacak.
Turnuvada A Grubu'nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alacak.
B Grubu'nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü mücadele edecek.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile yarı finalde karşılaşacak.

Türkiye Kupası, Futbol, Tokat, Spor

Kaynak: AA

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