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Ampute futbol türkiye kupası maçları tokat'ta oynanacak

Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

10.10.2019 12:50Ampute futbol türkiye kupası maçları tokat'ta oynanacak

Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

6 ekibin katılacağı Türkiye Kupası maçları Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 16-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Kupası maçlarının Tokat'ta oynanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ayın 16'sında bir seremoni yapacağız. 6 takımın mücadele edeceği maçlarımız sonucunda ise 20 Ekim'de final maçı olacak. Amacımız burada güzel bir organizasyon yapmak. İlimizin spor organizasyonlarında ciddi bir tecrübesi var. Böyle bir farkındalık oluşturacak olan bir organizasyona ilk defa ev sahipliği yapacak. İlimizde oynanacak olan Türkiye Kupası maçına tüm sporseverleri davet ediyorum" dedi.



Türkiye Kupası, Futbol, Tokat, Spor

Kaynak: DHA

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