Haberler » Spor » Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta oynanacak

Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

08.10.2019 12:36Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kupaya, ampute futbolunda geçen yıl Süper Lig sezonunu ilk dört sırada tamamlayan takımlar ile Ampute Futbol 1. Ligi'ni ilk ikide bitiren toplam 6 ekip katılacak.
Organizasyonun A Grubu'nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alacak.
B Grubu'nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü bulunuyor.
Turnuvada yarı final mücadeleleriyle ve final maçı TRT'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Kupası, Türkiye, Futbol, Tokat, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:51 Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı
18:50 Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
18:50 Slovenya: 1-6
18:44 Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
18:41 Ömer Hanedar son yolculuğuna uğurlandı
18:41 Schweinsteiger futbolu bıraktığını açıkladı
18:36 Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri