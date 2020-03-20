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Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig maçları ertelendi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Ligi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig karşılaşmalarının korona virüs salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar ertelendiğini açıkladı.

20.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:04
Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig maçları ertelendi
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Ligi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig karşılaşmalarının korona virüs salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuz tarafından organize edilen Ampute Futbol ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig müsabakaları, korona virüs salgını önlemleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren 1 Mayıs 2020'ye kadar askıya alınmıştır.

Ancak artarak devam eden küresel ölçekteki salgın nedeniyle Ampute Futbol ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig maçları ile 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya sezonu 3. Lig play-off müsabakalarının alınan yeni tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.

1 Mayıs 2020 tarihine kadar ki süreç izlenecek olup, karşılaşmalarının takvimi gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirlenerek, kamuoyuna bildirilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : basketbol, Futbol, Spor

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