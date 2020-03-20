Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig maçları ertelendi
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Ligi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig karşılaşmalarının korona virüs salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar ertelendiğini açıkladı.
20.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:10
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Ligi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig karşılaşmalarının korona virüs salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Federasyonumuz tarafından organize edilen Ampute Futbol ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig müsabakaları, korona virüs salgını önlemleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren 1 Mayıs 2020'ye kadar askıya alınmıştır.
Ancak artarak devam eden küresel ölçekteki salgın nedeniyle Ampute Futbol ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig maçları ile 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya sezonu 3. Lig play-off müsabakalarının alınan yeni tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.
1 Mayıs 2020 tarihine kadar ki süreç izlenecek olup, karşılaşmalarının takvimi gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirlenerek, kamuoyuna bildirilecektir."
(İHA)
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Federasyonumuz tarafından organize edilen Ampute Futbol ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig müsabakaları, korona virüs salgını önlemleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren 1 Mayıs 2020'ye kadar askıya alınmıştır.
Ancak artarak devam eden küresel ölçekteki salgın nedeniyle Ampute Futbol ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig maçları ile 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya sezonu 3. Lig play-off müsabakalarının alınan yeni tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.
1 Mayıs 2020 tarihine kadar ki süreç izlenecek olup, karşılaşmalarının takvimi gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirlenerek, kamuoyuna bildirilecektir."
(İHA)
Kaynak: İHA