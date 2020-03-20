Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler 1 Mayıs'a ertelendi
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar askıya aldı.
20.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:22
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar askıya aldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 1 Nisan'a ertelendiği hatırlatıldı.
Artarak devam eden küresel ölçekteki salgın nedeniyle ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig maçları ile 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig play-off müsabakalarının alınan yeni tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs'a kadar ertelendiği kaydedildi.
Federasyonun 1 Mayıs'a kadar süreci takip ederek, karşılaşmaların takvimini gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirleyeceği aktarıldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 1 Nisan'a ertelendiği hatırlatıldı.
Artarak devam eden küresel ölçekteki salgın nedeniyle ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig maçları ile 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig play-off müsabakalarının alınan yeni tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs'a kadar ertelendiği kaydedildi.
Federasyonun 1 Mayıs'a kadar süreci takip ederek, karşılaşmaların takvimini gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirleyeceği aktarıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA