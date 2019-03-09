MDN Yapım Nevriye Yılmaz'ın Eceabat'a, 3 gün sürenve her iki takım futbolcuların Gençlik ve Spor Bakanlığı "Eceabat Gençlik Konu Evi"nde kaldıkları" Spor da Buluşma " etkinliğindeki Ampute futbol dostluk maçının ,büyük bir centilmenlik içinde geçen ilk yarısı, dostça2-2 sona erdi

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Göktürk rakibi İSOS 'ü6 - 3 gibi bir skorla yenmeyi bildi.

İsös'ün golleri Coşkun 2 ve Samet' ten gelirken Göktürk un golleri Batuğhan 3 ,Kenan 3 seklinde belirlendi.

İSÖS Başkanı Kenan Özüdoğru" ,Üzerinden geçtiğimiz yolları/ buraları Çanakkale Savaşları'nda düşmana" GECİLMEZ" yapan .Basta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet,minnet ve şükranla anıyoruz.Çanakkale ruhunu yerinde yaşamamıza vesile olan Spor'da Buluşma etkinliğinde yer alansporcu kardeşlerimizi veemeği geçenleri kutlarız " dedi.

İstanbul Özürlüler Spor Kulübü(İSÖS) Başkan Yardımcısı Ali Gündüz' de etkinliğin çok faydalı olduğunu,Hem kamp – hem de maç yaptık .Tarihi yerlerinin bir kısmını gezdik - gördük.Başta" Çanakkale Gençlik Spor İl MüdürüAziz SinanAlp ve Şube Müdürü Sedat Bektas olmak üzere, etkinliğimizde çekim yapan TRT SPORCem Çınar ve arkadaşlarına,basın mensuplarına, MDN Yapım Nevriye Yılmaz' a,İsös ve Göktürk Ampute Futbol takımısporcularına ve yöneticilerinden İstanbul Özürlüler Spor KulübüBaşkanı Kenan Özüdoğru ,Başkan Yardımcısı Kamil ilhan Güzel' e, Genel Kaptan Sadik Baş' a,Gökturk Başkanı Coşkun Turan' a çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Bültenler