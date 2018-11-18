Ampute Futbolda Türkiye Kupası'nı, Şahinbey Belediyesi Kazandı

Ampute futbolda Türkiye Kupası
'nı, Şahinbey Belediyesi
Gençlik ve Spor kazandı. Altındağ
Örnek Futbol
Sahası'nda düzenlenen organizasyonun finalinde Pendik
Engelliler ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaştı. Gaziantep
temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, rakibini 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın ardından Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor'a kupasını, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi. Ankara
'da 6 takımın katılımıyla 4 gün süren Türkiye Kupası'nda, TSK
Rehabilitasyon Merkezi Engelliler'i 1-0'la geçen Osmanlı Engelliler, üçüncülüğü elde etti.
Beşincilik maçında ise Bursagücü Ampute, Malatya
Büyükşehir Belediyesi'ni 2-0 mağlup etti.
Altındağ,Futbol,Türkiye Kupası,Şahinbey Belediyesi
18 Kasım 2018 Pazar 21:23