18 Kasım 2018, 21:23
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Ampute Futbolda Türkiye Kupası'nı, Şahinbey Belediyesi Kazandı

Ampute Futbolda Türkiye Kupası

Ampute futbolda Türkiye Kupası'nı, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor kazandı.

Ampute futbolda Türkiye Kupası'nı, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor kazandı.

Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen organizasyonun finalinde Pendik Engelliler ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaştı.

Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, rakibini 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor'a kupasını, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi.

Ankara'da 6 takımın katılımıyla 4 gün süren Türkiye Kupası'nda, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler'i 1-0'la geçen Osmanlı Engelliler, üçüncülüğü elde etti.

Beşincilik maçında ise Bursagücü Ampute, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni 2-0 mağlup etti. Altındağ,Futbol,Türkiye Kupası,Şahinbey Belediyesi
18 Kasım 2018 Pazar 21:23



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