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Ampute futbolda Türkiye Kupası'nı Şahinbey Belediyesi kazandı

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor oldu.

20.10.2019 15:06Ampute futbolda Türkiye Kupası'nı Şahinbey Belediyesi kazandı
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor oldu.
Tokat Gaziosman Paşa Stadı'nda düzenlenen organizasyonun finalinde Ortotek Gaziler ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaştı.
Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın ardından Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor'a kupasını, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak verdi.
Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor futbolcuları, kupalarını aldıktan sonra asker selamı verdi.
Takım kaptanı Rahmi Özcan, turnuvada mağlubiyet almadıklarını hatta kalelerinde gol bile görmeden şampiyon olduklarını belirterek, "Bizim ordumuz Barış Pınarı Harekatı'ndayken bizim kupa sevinci gibi bir lüksümüz olamaz. Her zaman onların arkasındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Kupası, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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