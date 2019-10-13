- Ampüte Hatice Hemşire 12 bin fitten paraşütle atladı

- Ampüte Hatice Hemşire 12 bin fitten paraşütle atladıTürkiye'de ilk kez ampüte sporcu 12 bin fitten paraşütle atladı

İZMİR - En büyük hayali uçmak olan 22 yaşındaki amatör sporcu Hatice Tunç, hayaline kavuştu. Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen organizasyonla, Türkiye'de ilk kez ampüte bir sporcu 12 bin fitten paraşütle atladı. Aynı zamanda hemşire olan Tunç, atlayışı Barış Pınarı Herakatı'nda görev alan askerlere hediye etti.Hasankeyf'de gezi yaparken geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybeden 22 yaşındaki hemşire Hatice Tunç'un en büyük hayali paraşütle atlamaktı. Tek bacağını kaybetmesine rağmen umutlarını ve hayallerini kaybetmeyen Hatice Hemşirenin bu hayalini Türk Hava Kurumu gerçekleştirdi. Türk Hava Kurumu Selçuk/Efes Havacılık Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonla, Hatice Tunç paraşütle atlama heyecanı yaşadı. Diyarbakır Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Hatice Tunç, "Yapamazsın denilen her şeyi yaptım, sıra paraşütle atlamaya geldi" diyerek heyecanını anlattı. Genç hemşire, paraşütle atladıktan sonra duygularını şu sözlerle ifade etti: "Harika bir duygu. Hayatım boyunca böyle bir şey yaşamamıştım. Çok heyecanlıyım. Nasıl geçtiğini anlamadım bile. Tüm engelli kardeşlerimizin cesaretlerini toplamaları ve bir şeyler için harekete geçmeleri gerekiyor. Uçuşumuzu Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize hediye ediyorum.""Engeller vücutta değil beyindedir"Tandem Pilotu ve Paraşüt Hocası Mustafa Ağcahan ise, "Engeller vücutta değil beyindedir. Hatice kardeşimizi tebrik ediyorum. Bu atlayışımızı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm askerlerimize hediye ediyoruz. Zafer bizimdir, Türk halkınındır" dedi. Tunç'a ampüte arkadaşı Serkan Demircan da destek verdi. 2008 yılında geçirdiği kanser hastalığını atlatsa da 4 ay önce bir bacağını kaybeden Serkan Dermican, "Hatice ile ampüte olduktan sonra tanıştık. İnsanlara yüksek bir hayat enerjisi veriyor. Güzel bir arkadaşlığımız var. Ben de ondan ilham alarak bir şeyler yapıyorum. Hatice bu konuda insanlara kapıları açıyor. Hatice bana çok destek oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA