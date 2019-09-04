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Ampute Milli Futbol Takımı kampı

Ampute Milli Futbol Takımı, önümüzdeki sene Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

04.09.2019 20:43
Ampute Milli Futbol Takımı, önümüzdeki sene Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden milli takım, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sporcular, daha sonra koşu çalışması yaptı.
Denge ve konsantrasyon çalışması sonrası soğuma koşusuyla antrenman tamamladı.
"İyi bir kamp süreci yaşıyoruz"
Teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kamp süreci yaşadıklarını söyledi.
Mükemmel bir ortamda çalıştıklarını dile getiren Çakmak, "Türk bayrağı için mücadele ediyoruz." dedi.
Bugüne kadar milli takımda yer alamayan sporcuları da kampa dahil ettiklerini aktaran Çakmak, "Daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Her gün üzerine bir şey katarak devam ediyoruz. Kendimizi her saat geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Ampute Milli Futbol Takımı kampı

Polonya, Avrupa, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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