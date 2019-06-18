18.06.2019 15:19
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Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de dostluk maçı yapacak

Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir

Dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de protokol üyeleriyle dostluk maçı yapacak.

Dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de protokol üyeleriyle dostluk maçı yapacak.
Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" projesi kapsamında, kente gelecek Ampute Milli Futbol Takımı, 20 Haziran'da Vali İbrahim Akın ile şehit ailelerini ziyaret edecek.
Kentteki tarihi ve kültürel alanları da gezecek milli takım oyuncuları, Ahi Stadyumunda saat 18.00'de il protokolü ile dostluk maçı yapacak.
Ziyaretle ilgili gazetecilere bilgi veren Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, milli takımı kentte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirterek, Ahi Stadyumunda oynanacak dostluk maçına tüm Kırşehirlileri davet etti.
Kılıçaslan, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyona destek veren Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan'a da teşekkür etti.
Kaynak: AA
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