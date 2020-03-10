Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısı Avrupa'ya örnek oldu
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, elde ettikleri başarıların Avrupa'da ampute futbola örnek olduğunu belirterek, "Avrupa'da ampute futbolda ülke sayısı 12'ydi, 16 oldu.
10.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:10
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, elde ettikleri başarıların Avrupa 'da ampute futbola örnek olduğunu belirterek, "Avrupa'da ampute futbolda ülke sayısı 12'ydi, 16 oldu. Avrupa'daki engelli kardeşlerimize de rol model olduk." dedi.
Çakmak, bir etkinliğe katılmak için geldiği memleketi Tokat'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1997 yılında terörle mücadele ederken gazi olduğunu belirtti.
Gazi olduktan sonra hayattan kopmadığını vurgulayan Çakmak, "Biz bu ülke için şehit de olacağız gazi de. Benim hırsım oradan geliyor. En büyük arzumuz Türkiye 'nin dünyada bir numara olması." diye konuştu.
Ayağını kaybettikten sonra 11 yıldır milli takıma hizmet ettiğini anlatan Çakmak, Ampute Milli Futbol Takımı olarak en büyük hedeflerinin sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmek olduğunu söyledi.
"Avrupa'da ampute futbol Türkiye'den sorulur"
Avrupa şampiyonu olduklarını ancak sadece Türkiye olarak engelleri aşmadıklarını Avrupa'ya da örnek olduklarını ifade eden Çakmak, şöyle devam etti:
"Ulaşamadığımız engelli arkadaşlarımıza, gazi arkadaşlarımıza ulaştık, normal hayat devam ederken olumsuz düşünen arkadaşlarımızın bakış açılarını olumluya çevirdik. Avrupa'da ampute futbolda ülke sayısı 12'ydi, 16 oldu. Avrupa'daki engelli kardeşlerimize de rol model olduk. Avrupa'da ampute futbol Türkiye'den sorulur."
Ekim ayında Dünya Ampute Futbol Federasyonu seçiminin yapılacağını hatırlatan Çakmak, "Ülke olarak seçime ev sahipliği yapacağız. Türkiye olarak Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayız. Bakanlığımız ile bunun çalışmasını Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu talimatlarla beraber yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Osman Çakmak, kendisinin teknik direktör olarak kalacağını sözlerine ekledi.
Çakmak, bir etkinliğe katılmak için geldiği memleketi Tokat'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1997 yılında terörle mücadele ederken gazi olduğunu belirtti.
Gazi olduktan sonra hayattan kopmadığını vurgulayan Çakmak, "Biz bu ülke için şehit de olacağız gazi de. Benim hırsım oradan geliyor. En büyük arzumuz Türkiye 'nin dünyada bir numara olması." diye konuştu.
Ayağını kaybettikten sonra 11 yıldır milli takıma hizmet ettiğini anlatan Çakmak, Ampute Milli Futbol Takımı olarak en büyük hedeflerinin sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmek olduğunu söyledi.
"Avrupa'da ampute futbol Türkiye'den sorulur"
Avrupa şampiyonu olduklarını ancak sadece Türkiye olarak engelleri aşmadıklarını Avrupa'ya da örnek olduklarını ifade eden Çakmak, şöyle devam etti:
"Ulaşamadığımız engelli arkadaşlarımıza, gazi arkadaşlarımıza ulaştık, normal hayat devam ederken olumsuz düşünen arkadaşlarımızın bakış açılarını olumluya çevirdik. Avrupa'da ampute futbolda ülke sayısı 12'ydi, 16 oldu. Avrupa'daki engelli kardeşlerimize de rol model olduk. Avrupa'da ampute futbol Türkiye'den sorulur."
Ekim ayında Dünya Ampute Futbol Federasyonu seçiminin yapılacağını hatırlatan Çakmak, "Ülke olarak seçime ev sahipliği yapacağız. Türkiye olarak Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayız. Bakanlığımız ile bunun çalışmasını Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu talimatlarla beraber yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Osman Çakmak, kendisinin teknik direktör olarak kalacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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