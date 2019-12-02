Haberler » Güncel » Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası toprağa verildi - Haber

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası toprağa verildi

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın dün vefat eden babası Ömer Çakmak, Tokat'ta defnedildi.

02.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:57
Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın dün vefat eden babası Ömer Çakmak, 'ta defnedildi.
Eşiyle sobadan sızan gazdan zehirlenen ve 10 aydır tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde 80 yaşında hayatını kaybeden Ömer Çakmak'ın cenazesi, Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyüne getirildi.
Çakmak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Osman Çakmak ve yakınları ile Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri katıldı.
Osman Çakmak'ın annesi Sultan ile babası Ömer Çakmak, 3 Şubat'ta sobadan sızan gazdan zehirlenmiş, annesi hayatını kaybetmişti.
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası toprağa verildi

Osman Çakmak, Futbol, Tokat, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20 Gözleme sektörüne yeni bir tat: Kestaneli gözleme - Haber
17:20 "Export Akademi" İşbirliği Protokolü İmza Töreni - TİM Başkanı Gülle ve UPS Türkiye Genel Müdürü... - Haber
17:20 Hindistan'da bir kaplan 5 ayda 1300 kilometre mesafe katetti - Haber
17:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez)... - Haber
17:14 Ardahan'da "Şehrimi Tanıyorum Projesi" etkinliği - Haber
17:05 Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira
10:09 Cem Uzan, "Bana kumpas kurdular" deyip Babacan ve Şener'i suçladı
2.12.2019 17:21:23