Haberler » Spor » Ampute Milli Futbol Takımını'nın Antalya kampı

Ampute Milli Futbol Takımını'nın Antalya kampı

2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Polonya'yı 5-1 mağlup etti.

25.10.2019 17:56Ampute Milli Futbol Takımını'nın Antalya kampı
2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Polonya'yı 5-1 mağlup etti.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Zeytinköy Tesisleri'ndeki özel maça hızlı başlayan milli takım, ilk yarıyı Ömer Güleryüz (2), Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk'ün golleriyle 4-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün bir futbol sergileyen milli takım, Ömer Güleryüz'ün golüyle farkı 5'e çıkardı. Polonya'dan Kamil Grygigl'in karşılaşmanın son dakikalarında attığı gol skoru belirledi.
Maçın bitiş düdüğüyle coşku yaşayan taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Osman Çakmak'a sevgi gösterisinden bulundu.

Polonya, Antalya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:48 Almanya'nın Berlin eyaletinde hakemler grev yapacak
18:34 Fatih Terim yazılı atkıların stada alınmadığı iddiası
18:24 American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları
18:22 Futbol: TFF 2. Lig
18:19 Alvaro Negredo'dan transfer açıklaması!
18:14 "Bu kadar büyük bir tesisleşmenin dünyada ikinci örneği yok"
18:14 Vodafone 41. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları başladı!
25.10.2019 18:55:18