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Ampute Milli Takım kalecisi Karadağ Vali Baruş'u ziyaret etti

Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

08.10.2019 14:54Ampute Milli Takım kalecisi Karadağ Vali Baruş'u ziyaret etti
Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ ve beraberindeki Malatya Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mahmut Cücemen, Ampute Futbol Antrenörü Suat Canlı, U23 Milli Takım oyuncusu Zülfican Derinpınar, Vali Baruş'u makamında ziyaret etti.
Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik etti.

Karadağ ve beraberindekiler ise yapmış oldukları çalışmalar ve ampute futbolun gelişimi hakkında Baruş'u bilgilendirdi.
Konuşmaların ardından Karadağ ve beraberindekiler Baruş'a, 44 numaralı ampute futbol takım forması hediye etti.

Karadağ, Malatya, Selim, Güncel

Kaynak: AA

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