Ampute Milli Takım Oyuncusu Kaya: "Ülkeni Temsil Etmek Gurur Verici Bir Şey"

Ampute Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncusu Savaş Kaya, 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hediye etmek istediklerini söyledi.Milli oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 Dünya Kupası 'nda şampiyonluk için çok odaklandıklarını ancak ikincilikte kaldıklarını dile getirdi.Beklemedikleri bir sonuçla organizasyonu tamamladıklarını vurgulayan Savaş Kaya, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi yenmek de var yenilmek de. Biz elimizden geldiği şekilde futbolumuzla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. 2022 yılında Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.Savaş Kaya, 2008'de terörle mücadelede Güneydoğu'da mayına basması sonucu sol diz altını kaybettiğini ve Ankara 'daki tedavi sürecinde ampute futbolla tanıştığını kaydetti.Ampute futbolla başladığı ilk günlerde zorlandığını anlatan milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:"İki değnek üzerinde oynamak kolay değil. Zamanla her türlü engelin aşılabildiğini öğrendik. Şu an profesyonel denilebilecek şekilde futbol oynuyorum. Bunun neticesinde de milli takıma yükseldim. Burada da dünya kupası heyecanını yaşadık. 2017'de Avrupa şampiyonu olduk. Dünya kupasına da Avrupa şampiyonu apoleti ile gittik. 'Tek ayak, tek yürek, tek hedef' parolasıyla yola çıktık. Dünya şampiyonasında kupayı getirmek için herkes birbirine kenetlendi. İyi bir kamp geçirdik, zorlu kamplar geçirdik. Maçlarımız çok iyi skorlarla bitti fakat final maçında heyecan mı yaptık yoksa şampiyonluğu erken mi kutladık bilmiyorum. 0-0 biten bir beraberlik vardı. Penaltılarda şansız bir penaltı vuruşu ile Dünya Kupası'nı ikinci olarak bitirdik."Dünya Kupası heyecanının bambaşka bir şey olduğunu dile getiren Savaş Kaya, "Sporun her türlüsü iyidir. Fakat bayrağını, ülkeni temsil etmek gurur verici bir şey. Bunu bütün gençlerimize tavsiye ederim. Dünya kupasını çok istedik, umut ettik, söz verdik, sözümüzde duramadık, Türk milletinden ve gençlerimizden özür dilerim." ifadelerini kullandı.