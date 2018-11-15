Ampute Milli Takımı Bahçeli'yi ziyaret etti
ANKARA - Ampute Milli Takımı MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'yi ziyaret etti. Meksika
'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol
Dünya Kupası'nda Dünya İkincisi olan Ampute Milli Takımı MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi MHP Genel Merkezinde ziyaret etti. Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak
, maç sonrası yaptığı açıklamada Türk halkından helallik istemişti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin" cevabını vermişti. ziyaret sırasında Milli Takım oyuncuları Bahçeli'ye 80 numaralı Milli Takım formasını da hediye etti.
Meksika,Devlet Bahçeli,Milliyetçi Hareket Partisi
15 Kasım 2018 Perşembe 16:59