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Ampute Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ'ın mutlu günü

Ampute Milli Takımı kalecisi Malatyalı Selim Karadağ, Esra Mernekli ile dünya evine girdi.

13.10.2019 12:05Ampute Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ'ın mutlu günü
Ampute Milli Takımı kalecisi Malatyalı Selim Karadağ, Esra Mernekli ile dünya evine girdi.

Ampute Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Selim Karadağ, hayatını Esra Mernekli ile birleştirdi. Gerçekleşen merasimde çiftin nikahını Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten kıydı.

Spor camiasından bir çok ismin katıldığı törende Karadağ'ı, milli takımdaki arkadaşları da yalnız bırakmadı. Oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Selim Karadağ, "Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. Bu özel günde yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin bu birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde düğünümün olması daha da anlamlı. Bu bakımdan ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden kahraman Türk ordusuna Allah kolaylıklar versin diyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Spor

Kaynak: İHA

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