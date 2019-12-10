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Ampute sporcular AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin ilk ampute modeli olan sporcu Muhammed Eymen Şahin ile milli yüzücü Ramazan Güven, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:38
'nin ilk ampute modeli olan sporcu Muhammed Eymen Şahin ile milli yüzücü Ramazan Güven, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Antrenmanının ardından AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi alan Şahin, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" karelerine oy verdi.
Ampute yüzücü Ramazan Güven de haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", sporda Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını tercih etti.
Ampute sporcular AA'nın

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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