Amsterdam Belediye Başkanı Halseme: " Amsterdam'da Burka Yasağını Uygulamayı Düşünmüyorum"

Hollanda
Senato'sunun onayladığı Burka yasağı yasasına tepki gösteren Amsterdam
Belediye Başkanı Femke Halsema, "Amsterdam'da burka yasağını uygulamaya düşünmüyorum" dedi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Belediye Başkanı Femke Halsema katıldığı 'gençlik ve güvenlik' konulu program sonrası basına açıklamalarda bulundu. Hollanda Senato'sunun 5 ay önce kabul ettiği Burka yasağını değerlendiren Halsema, "Amsterdam'da burka yasağını uygulamaya düşünmüyorum" dedi.
Giydiği kıyafet sebebi ile eleştirilmenin yanlış olduğunu belirten Halsema, "Bir kadını burkalı olduğu için onu tramvaydan çıkarmanın Amsterdam'a ait bir uygulama olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Yasaların uygulanma aşamasında esneklik kazandığını belirten Halsema, "Aslında yasaları uygulamamız lazım fakat yasa ve yönetmelikleri uygulamada hangisine öncelik verip vermeyeceğimize kendimiz karar verebiliyoruz. Kentte kısıtlı sayıdaki zabıta ve polis olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu güçleri daha önemli konularda kullanmamız gerek" şeklinde konuştu - AMSTERDAM
Hollanda,Amsterdam
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:53