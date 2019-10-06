Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı

Amsterdam Belediyesi, 2030 yılına kadar araç yakıtlarının neden olduğu hava kirliliğini önleme planları çerçevesinde, daha fazla yaşam alanı ve daha temiz bir çevre için bir dizi yeni düzenleme hazırladı.

VATANDAŞLAR TOPLU TAŞIMAYA ÖZENDİRİLECEK

"Araçsız şehir" hedefleri doğrultusunda, toplu yaşıma ve bisikletli ulaşım özendirilecek. Toplu taşıma yatırımlarına ağırlık verilirken, deneme amaçlı gece metrosu seferleri de başlatılacak. Toplu taşımada ücretsiz veya daha ucuz aktarma olanağı sağlanacak. Şehir içinde yaya ve bisiklet dostu tasarımlar hayata geçirilecek. Tren istasyonlarında olduğu gibi, metro istasyonlarına da bisiklet kiralama noktaları kurulacak. Amsterdam'da, 2021 yılından itibaren, hafta sonları ve Çarşamba günleri öğleden sonra, 12 yaşına kadar olan çocukların toplu yaşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.

10 BİN ARAÇLIK OTOPARK ALANI KAPATILACAK

Kent merkezinde daha az otopark izni verilecek ve yaklaşık 10 bin araçlık otopark alanı kapatılacak. Şehir dışındaki, "Park et, devam et" (P + R) alanlarının sayısı arttırılacak. Bu sayede, Amsterdam'a özel aracıyla gelenler, şehir dışındaki otoparklara araçlarını parkedip, kente toplu taşıma ile ulaşmaya teşvik edilecek. Amsterdam Belediyesi, yeni yılda belediye meclisi tarafından onaylanması beklenen ve 500 ile 700 milyon euroya mal olacak projeyi, en geç 2025 yılına kadar hayata geçirmeyi hedefliyor.

TRAFİĞİN AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Sharon Dijksma, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, daha çok sayıda insanı, kentin sahip olduğu üstün kalitedeki toplu taşıma ağını kullanmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

Trafik ve taşımacılıktan sorumlu belediye başkan yardımcısı Dijksma, özellikle çocukların hafta sonu ve Çarşamba günleri toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etmesinin, şehir içinde araç trafiğinin azalmasına katkı sağlayacağını vurguladı.