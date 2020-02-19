Amsterdam Belediyesi, turist sorununu erotik merkez ve cinsel ilişki oteliyle çözecek

Amsterdam 'ın ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema, kentte cinsel ilişki işçiliği ile ilgili sorunlarla mücadele amacıyla radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Halsema'nın, belediye meclisine önerdiği yeni plan, Red Light Districht'e alternatif olarak, kentin daha uygun bir bölgesinde, "erotik merkez" kurulmasını öngörüyor.

BEŞ KATTAN OLUŞACAK

Erotik merkez, beş katlı bir kompleksten oluşacak. En üst katta cinsel ilişki tiyatrosu ile bir cinsel ilişki kulübü yer alacak. Zemin katta, güzellik salonu, solaryum ve masaj salonu, kuaför, restoran, kafe ve bar yer alacak.

Ara katlarda ise işçiler için odalar bulunacak. Kadın, erkek ve trans işçiler için ayrı ayrı alanlar oluşturulacak.

Halsema'ya göre, böyle bir merkez sayesinde, kentin merkezindeki genelevler bölgesi Red Light üzerindeki baskı, önemli ölçüde hafifletilmiş olacak.

OTEL KURULACAK

Amsterdam Belediye Başkanı'nın önerdiği plandaki bir başka seçenek de, işçilerin, müşterileri ile daha az yüz yüze geldiği bir otel. Bu uygulama sayesinde, işçiler, meraklı turist akınından kurtulup sadece internet aracılığıyla iletişim kurdukları müşterilerle birlikte olabilecek.

VİTRİN UYGULAMASINA SINIRLAMA

Amsterdam Belediyesi, bir süreden beri işçiler başta olmak üzere bölgedeki diğer ilgililerle, Red Light Districht'teki "vitrinlerin" geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunuyor.

Belediye, yoğun turist akını ve işçilere yönelik saygısız davranışlar nedeniyle vitrin uygulamasına sınırlama getirmek istiyor. Belediye, yasa dışı fuhuş, istismar ve insan kaçakçılığı gibi olumsuzluklarla da mücadele etmeyi planlıyor.

Ancak, Red Light bölgesindeki işçiler, vitrinlerini kapatmaya zorlanmayacak. Zorlama ya da lisans iptali, hükümete onlarca milyon avroluk bir ek yük getirecek.

YAZA KADAR KARAR VERİLECEK

Bu nedenle belediye, yeni erotik merkez ya da otel seçenekleriyle, Red Light bölgesindeki "vitrin fuhuşunun" kendiliğinden azalacağını düşünüyor.

Amsterdam Belediyesi, Başkan Femke Halsema'nın önerdiği plan doğrultusunda yaza kadar bir seçim yapıp nihai kararını verecek.

UYUŞTURUCU TURİZMİ AZALTMAK İSTENİYOR

Femke Halsema, Amsterdam'daki uyuşturucu turizmini ve yasa dışı uyuşturucu pazarını da olabildiğince azaltmak istiyor. Halsema, AT5 kanalına yaptığı açıklamada, " Hollanda 'daki esrar pazarının suçtan arındırılmasını sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yapılan araştırmalara göre, turistlerin yaklaşık yüzde 60'ı, Amsterdam'a gelme nedenlerinin başında uyuşturucu kafelerini görmenin geldiğini söylüyor.