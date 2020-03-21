Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› kultur-sanat ››Amsterdam Belgesel Film Festivali'nin 300 filmi ve Udemy kursları ücretsiz! - Haberler

Amsterdam Belgesel Film Festivali'nin 300 filmi ve Udemy kursları ücretsiz!

Koronavirüs salgınının artmasıyla sayısız online platform ücretsiz hizmet sunma kararı aldı. Amsterdam Belgesel Film Festivali (İDFA)'de festival tarihindeki 300 filme ücretsiz erişim imkânı verdi. Ayrıca, Udemy de birçok kursunu ücretsiz hale getirdi. Udemy ücretsiz kursları neler?

21.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:20
Amsterdam Belgesel Film Festivali'nin 300 filmi ve Udemy kursları ücretsiz!

Dünya çapında pandemi ilan edilmesine neden olan koronavirüs salgını, insanların kendilerini evlerinde karantinaya almalarına yol açtı. Birçok Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere Türkiye'de de insanlar sokaklara çıkamıyor. Bu nedenle online oyun, film, dizi, platformları bir süreliğine ücretsiz hizmet verme kararı aldı. Söz konusu platformlar arasında Amsterdam Belgesel Film Festivali ve Udemy'de yer alıyor.

300 FİLM ARASINDA 2 YERLİ YAPIM YER ALIYOR

1988 yılından bu yana her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen ve dünyanın en önemli belgesel festivallerinden olan Amsterdam Belgesel Film Festivali yani İDFA, festival tarihinde gösterilen 300 filmi ücretsiz olarak erişime açtı.

Festivalin ücretsiz film ve belgesellerin bulunduğu listesinde Türkiye'den de iki yapım yer alıyor. Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın yönetmenliğindeki 2008 yapımı "İki Dil Bir Bavul' ile Kazım Öz'ün yönettiği belgesel film "Son Mevsim: Şavaklar" listedeki yerli yapımlar.

İDFA ücretsiz filmler için tıklayın…

UDEMY KURSLARI ÜCRETSİZ!

Kitlesel çevrimiçi ders ve öğrenme platformu Udemy'de coronavirüs sebebiyle evlerinde zaman geçirmek zorunda kalan yetişkin ve çocuklar için bir süreliğine 195 kursu ücretsiz hale getirdi. Ücretsiz olan kurslardan bazıları şöyle: İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Portekizce, Rusça, Japonca, Python, Javascript, Angular, Kripto para, Linux, Photoshop, PHP, Unity, Wordpress, Java, Word, Grafik tasarım, Çince, Almanca, Amazon AWS, Yemek yapma, 3D modeleme, Android geliştirme, Veri analizi, Çizim, İletişim becerisi, Excel, Muhasebe, Salesforce, Fotoğrafçılık, Logo tasarımı, SQL, Kullanıcı deneyimi, Digital marketing, Sunum becerileri, Özel tablolar, Risk yönetimi, Yazarlık.

Ücretsiz Udemy kursları için tıklayın…

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Film Festivali, Amsterdam, Kültür Sanat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler 40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı - Haberler İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak - Haberler Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi - Haberler Niğde'de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı - Haberler Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı - Haberler AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading