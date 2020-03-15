Amsterdam'da genelevlerin bulunduğu 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Amsterdam'ın dünyaca ünlü 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
15.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:48
Hollanda 'nın başkenti Amsterdam 'da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle tanınan Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldı. Bölgede bulunan onlarca genelev ve eğlence kulübü 31 Mart'a kadar hizmet vermeyecek.
Sokaktaki birçok kulübü bünyesinde bulunduran Otten Groep yaptığı açıklamada, "Kararın hem çalışanların hem de konukların sağlığı açısından olumlu" olduğunu belirtti.
Sokaktaki birçok kulübü bünyesinde bulunduran Otten Groep yaptığı açıklamada, "Kararın hem çalışanların hem de konukların sağlığı açısından olumlu" olduğunu belirtti.
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Kaynak: Euronews.com
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