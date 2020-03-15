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Amsterdam'da genelevlerin bulunduğu 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Amsterdam'ın dünyaca ünlü 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

15.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:48
Amsterdam'da genelevlerin bulunduğu 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Hollanda 'nın başkenti Amsterdam 'da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle tanınan Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldı. Bölgede bulunan onlarca genelev ve eğlence kulübü 31 Mart'a kadar hizmet vermeyecek.

Sokaktaki birçok kulübü bünyesinde bulunduran Otten Groep yaptığı açıklamada, "Kararın hem çalışanların hem de konukların sağlığı açısından olumlu" olduğunu belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amsterdam, Hollanda, Dünya

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