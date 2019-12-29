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Amsterdam'da İdlib'deki saldırılar protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto edildi.

29.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:54 Amsterdam'da İdlib'deki saldırılar protesto edildi
Hollanda'nın başkenti 'da, Beşar Esad rejimi ve 'nın Suriye'nin kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto edildi.

Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan göstericiler, Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib kentinde sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. Yaklaşık 100 Suriyeli göçmen, Esad rejimi ve Rusya karşıtı sloganlar attı. "Suriye'deki savaşı durdurun", "Esad ve Putin'in savaş suçlarından yargı önüne çıkarılması gerekiyor", "İdlib'deki bombardımanı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan grup sloganlar attı. Dünyanın Suriye'deki insanlık dışı duruma sessiz kaldığını belirten göstericiler, yıllardır süren savaş ve yüzbinlerce ölen masum insan için mumlar yaktı. Yakılan mumlarla "İdlibi kurtar" yazıldı. - AMSTERDAM

Amsterdam, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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