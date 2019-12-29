Haberler » Güncel » Amsterdam'da İdlib'deki saldırılar protesto edildi - Haber

Amsterdam'da İdlib'deki saldırılar protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto edildi.

29.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:15 Amsterdam'da İdlib'deki saldırılar protesto edildi
Hollanda'nın başkenti 'da, Beşar Esad rejimi ve 'nın Suriye'nin kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto edildi.
Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan göstericiler, Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib kentinde sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. Yaklaşık 100 Suriyeli göçmen, Esad rejimi ve Rusya karşıtı sloganlar attı. "Suriye'deki savaşı durdurun", "Esad ve Putin'in savaş suçlarından yargı önüne çıkarılması gerekiyor", "İdlib'deki bombardımanı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan grup sloganlar attı. Dünyanın Suriye'deki insanlık dışı duruma sessiz kaldığını belirten göstericiler, yıllardır süren savaş ve yüzbinlerce ölen masum insan için mumlar yaktı. Yakılan mumlarla "İdlibi kurtar" yazıldı.
(İHA)

Amsterdam, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:33   Kış lastiğine yoğun ilgi - Haber
19:32   İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1) - Haber
19:30   Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Haber
19:30   Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Haber
19:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü - Haber
19:15   Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
18:59   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Haber
17:40   Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Haber
17:35   5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi - Haber
16:32   Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Haber
29.12.2019 19:36:17