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Amsterdam'da ışık sanat festivali

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ışık sanat festivali düzenlendi.

29.11.2019 02:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 02:54
'nın başkenti 'da, ışık sanat festivali düzenlendi.
Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl 8'incisi organize edilen ışık festivali büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turlarıyla izledi.
Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde 20 farklı ışık gösterisi sunuldu.
Her sene yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görünen organizasyon 19 Ocak 2020'ye kadar devam edecek.
Amsterdam'da ışık sanat festivali

Amsterdam, Hollanda, Güncel

Kaynak: AA


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